ميسي ينهى انتظاراً دام 39 عاماً ويعادل رقم مولر

ليونيل ميسي

عادل النجم ليونيل ميسي، الرقم القياسي الصامد باسم الهداف غيرد مولر، بتسجيله الهدف الـ 365 في الدوري الإسباني مع برشلونة.

وسجل الدولي الأرجنتيني هدفاً في شباك ليفانتي ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني ليقود البارسا للفوز بثلاثة أهداف نظيفة واصل إثرها الفريق تصدره للترتيب.

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وعادل ميسي رقم مولر هداف بايرن ميونيخ، الذي ظل صامداً 39 عاماً، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص فريق واحد في الدوريات الكبرى.

وسجل ميسي هدفه الـ 365 في المباراة التي تحمل الرقم 400 له في الدوري الإسباني.

ويحتاج "ليو" لتسجيل هدف في اللقاء القادم لبرشلونة أمام ريال سوسييداد حتى ينفرد بالرقم القياسي.