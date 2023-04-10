ميلان يخشى خسارة براهيم دياز بسبب آرسنال

البوابة – يعتزم نادي آرسنال الإنجليزي تحضير عرض مالي للتعاقد مع اللاعب الإسباني براهيم دياز نجم خط الوسط في نادي إي سي ميلان الإيطالي الصيف المقبل في سوق الانتقالات.

اللاعب صاحب الـ24 عامًا يلعب في الروسونيري على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وبسبب مستواه المميز وبصمته الواضحة في صفوف الفريق، فإن النادي الإيطالي يود الاحتفاظ به لفترة أطول.

براهيم دياز على أعتاب أرسنال بعد انتهاء الإعارة إلى ميلان

كشف الصحفي الإيطالي كارلو بيليغاتي في تقرير لموقع "كالتشيو ميركاتو" عن آخر التحديثات بخصوص محط دياز القادمة، وقال: "إدارة ميلان تود بقاء براهيم دياز، ومن المقرر أن يبدأوا التفاوض على عقد جديد مع اللاعب متناسيين خيار الشراء المتاح في عقد الإعارة".

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وأضاف: "ميلان يحضر 16 مليون لتقديمها للاعب في العقد الجديد، ولكن الطامة الكبرى بالنسبة للنادي الإيطالي هو أنه وعلى ما يبدو أن أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال يعجبه دياز كثيرًا، لذا قد يقدم الجانرز عرضًا يصل لـ30 مليون، وفي هذه الحالة ستصبح المفاوضات معقدة".

واختتم الصحفي الإيطالي: "هناك الكثير من الاحتمالات فيما يخص مستقبل اللاعب الإسباني، ولكن ما هو مؤكد أن الميلان يخشى خسارة اللاعب ويريد الاحتفاظ به في خط الوسط لديه".