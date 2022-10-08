ميليتاو يهدي ريال مدريد فوزاً مهماً على خيتافي

سجل النجم البرازيلي إيدير ميليتاو هدفاً منح فريقه ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب مستضيفه خيتافي في اللقاء الذي أقيم على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وجاء الهدف الوحيد بعد مرور 3 دقائق على بداية المواجهة وكان كفيلاً بمنح الفريق الملكي النقاط الثلاث.

يذكر أن ريال خاض المباراة دون نجمه هجومه الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب لافتقاره للياقة البدنية في ظل عودته الحديثة للملاعب بعد تعافيه من إصابة مطولة.

ريال مدريد ينفرد في صدارة الدوري الإسباني

بهذا الانتصار الثمين، انفرد ريال مؤقتاً في صدارة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 3 نقاط مؤقتاً عن برشلونة ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.