مينديش حزين لتدهور علاقته مع رونالدو

البوابة - يشعر وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورجي مينديش بالحزن والأسى جراء تدهور علاقته مع موكله السابق ومواطنه النجم كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وتخلى الهداف المخضرم عن خدمات وكيل الأعمال المعروف الشهر الماضي بعد فشله في إيجاد عرضٍ مناسب يبقي اللاعب في قارة أوروبا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

واختار "صاروخ ماديرا" في نهاية المطاف الانتقال إلى النصر السعودي لينهي بالتالي عمله مع مينديش بعد علاقة عمل استمرت لنحو 20 عاماً.

مينديش مستاء بعد إنهاء تمثيله لـ رونالدو

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن بعض التفاصيل نقلاً عن مصدر مقرب: "حتى نفهم ما حصل، لنقل أنه كانت تجمعهما علاقة عمل قوية، شهدت ترابطاً وتعاوناً مميزاً.

"رونالدو دفع أجور مينديش، ورغم كل ما حصل، لم يكن من الصواب استبداله."

وأكد المصدر أن تردي الأوضاع بين الطرفين حصل لأسباب ليس لها علاقة بالجوانب المادية كما اعتقد البعض.

وأضافت الصحيفة على لسان المصدر: "من الصعب توقع حصول مثل هذا الأمر من جانب وكلاء أعمال بحجم مينديش، لكنه شعر وكأن زوجته تركته بعد تعرفها على حبيب جديد."

يذكر أن رونالدو هيمن على عناوين الصحف ووسائل الإعلام منذ موافقته على ارتداء قميص النصر الذي سجل له 5 أهداف في دوري روشن حتى الآن.