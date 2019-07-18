نابولي أقرب من يوفنتوس لضم إيكاردي

أكدت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية، الخميس، أن نابولي بات الأقرب للتعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وفقاً لمصادر مقربة من الأرجنتيني.

ومن المتوقع أن ينتظر قائد النيراتزوري السابق عرض يوفنتوس حتى بداية أغسطس القادم، وبعد ذلك سيقرر الانضمام إلى البارتينوبي الذي يبدو أكثر جدية في الحصول على خدماته.

ويريد يوفي بدوره ضم المهاجم الأرجنتيني، لكنه لا يملك سيولة مالية كافية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى تفضيل مسؤولي إنتر في بيع المهاجم إلى نابولي.

يذكر أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر الجديد رفض استمرار إيكاردي داخل صفوف الفريق، لذلك يبدو نابولي الوجهة الأمثل للمهاجم المثير للجدل الموسم المقبل.