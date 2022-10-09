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نابولي يتفوق على كريمونيزي 4-1 وينفرد في صدارة الدوري الإيطالي

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:33
نابولي يهزم كريمونيزي (المصدر: أ ف ب)
نابولي يهزم كريمونيزي (المصدر: أ ف ب)

حقق نابولي فوزاً كبيراً على مستضيفه كريمونيري بأربعة أهداف لهدف اليوم الأحد في المباراة التي جرت على ملعب جيوفاني زيني لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف الفائز عبر ماتيو بوليتانو (26 من ركلة جزاء)، وجيوفاني سيميوني (76)، وهيرفينغ لوزانو (90)، وماتياس أوليفيرا (90).

أما هدف صاحب الضيافة الوحيد فسجله سيريل ديسرس في الدقيقة 47.

نابولي ينفرد في الصدارة

واستغل البارتينوبي تعثر أتالانتا مطارده المباشر بتعادله مع مستضيفه أودينيزي ثالث الترتيب بنتيجة 2-2 لينفرد في صدارة الترتيب العام برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

كلمات دالة:نابوليكريمونيزيالدوري الإيطالي

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