ناتشو يكشف موقفه النهائي من تجديد عقده مع ريال مدريد

البوابة – كشف نجم نادي ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز في تصريحات صحفية عن آخر التطورات بشأن عقده مع الفريق الذي ينتهي في حزيران الصيف المقبل.

وكان ناتشو ضمن إحدى الأسماء المهمة التي اعتمد عليها المدرب كارلو أنشيلوتي، خاصة خلال الفترة التي تعرض فيها جناح الفريق فيران ميندي للإصابة وتغيب على إثرها لفترة طويلة.

ناتشو يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

نقل الصحفي الإيطالي البارز في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر" تصريحات نجم الريال ناتشو بخصوص إمكانية تجديد عقده الصيف القادم.

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وقال ناتشو: "من المؤكد أنه لن يكون لدي مشكلة مع ريال مدريد بخصوص المدة التي سيتم تجديدها لي، أو الراتب الجديد، الحقيقة هي أنه لا يوجد مكان أفضل من الريال".

وأضاف: "أريد فقط أن أشعر بأهميتي وقيمتي التي أضيفها للفريق ككل، وهذه هي أولويتي، في النهاية سيتم الاتفاق مع ريال مدريد على كل هذه الأمور".

الجدير بالذكر أن ناتشو شارك مع الميرينغي خلال الموسم الكروي الحالي في 31 مباراة في كافة المنافسات المحلية والأوروبية، استطاع خلالها أن يساهم في صناعة هدف فقط.