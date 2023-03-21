نادال يوجه رسالة لألكاراز بعد استعادته لصدارة تصنيف لاعبي التنس

البوابة – أرسل نجم التنس العالمي رافاييل نادال تهنئة خاصة لمنافسه كارلوس ألكاراز، وذلك بعد أن استعاد الأخير المركز الأول عالميًا في لعبة التنس من الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان الوقت متاحًا لنادال المصاب حاليًا لمشاهدة ألكاراز وهو يستعيد صدارة تصنيف لاعبي التنس بعد فوزه بلقب إنديان ويلز الأحد الماضي عقب انتصاره في المباراة النهائية أمام خصمه الروسي دانييل ميدفيديف.

رافاييل نادال يوجه هذه الرسالة لكارلوس ألكاراز بعد استعادته المركز الأول

وجد نادال نفسه خارج قائمة أفضل عشرة لاعبين في التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 18 عامًا، ولكن على الرغم من ذلك حرص على تقديم الدعم الكامل للنجم الصاعد كارلوس ألكاراز.

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ونشر نادال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" رسالة هنأ فيها ألكاراز قائلًا: "تهانينا كارلوس ألكاراز على استعادة المركز الأول والفوز بلقب إنديان ويلز"، وأرفق المنشور بصورة لألكاراز وهو يحتفل بالفوز.

الجدير بالذكر أن ألكاراز كان قد خسر صدارة تصنيف لاعبي التنس لصالح ديوكوفيتش في يناير الماضي بعد أن تغيب عن المشاركة في بطولة "غراند سلام" بسبب الإصابة.

وسيتعين على نجم التنس الإسباني أن يدافع عن لقبه في بطولة ميامي المفتوحة الأسبوع المقبل، بهدف الحفاظ على تصنيفه الحالي وتجنب خسارته مرة أخرى لمصلحة المنافس الصربي الشرس نوفاك ديوكوفيتش.