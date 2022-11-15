نادي في الدرجة السابعة يطلب استعارة هالاند من مانشستر سيتي خلال كأس العالم

يعتزم نادي إنجليزي في الدرجة السابعة أن يستفيد من خدمات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي، حيث أنه في الحقيقة، مهاجم وهداف السيتي لن يكون متواجدًا في منافسات كأس العالم قطر 2022 بعد عدم تمكن منتخب النرويج من التأهل خلال التصفيات.

هالاند مطلوب لنادٍ في الدرجة السابعة خلال فترة توقف مانشستر سيتي في كأس العالم

قدم نادي أشتون يونايتد الذي يلعب في الدرجة السابعة في كرة القدم الإنجليزية طلبًا للاستفادة من خدمات هداف الدوري الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

وأوضح مايكل كليغ وهو ضمن الطاقم الإداري في أشتون يونايتد من خلال بيان رسمي على موقع النادي: "أنه أمر منطقي، مانشستر سيتي سيكون في فترة توقف، ونحن نريد أن نساعد في أن يبقى هالاند في حالة بدنية ممتازة، وهذا بالتأكيد سيكون أفضل له من أن يقضي 6 أسابيع وهو يلعب الغولف".

وتابع: "نعتقد أن النجم النرويجي سيكون خيارًا ممتازًا بالنسبة لنا، وسيندمج مع فريقنا بطريقة ديناميكية ورائعة حقًا، لهذا نريد استعارته من السيتي هذه الفترة".

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