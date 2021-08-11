ناصر الخليفي يكشف كواليس صفقة ليونيل ميسي

أجرت شبكة beIN SPORTS مقابلة حصرية مع ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان حول انضمام البطل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما يلي أهم النقاط التي تحدث عنها رجل الأعمال القطري أثناء المقابلة:

"أعتقد أن هذا يوم تاريخي لباريس سان جيرمان، والفضل لله أولاً وللمسؤولين ثانياً. توقيع ليونيل ميسي حدث كبير في تاريخ الكرة العالمية وليس فقط في تاريخ الكرة الفرنسية، كونه أول نادٍ تعاقد مع ميسي بعد برشلونة".

"ميسي بالطبع غني عن التعريف، ننتظر منه الكثير في الملعب مع أصدقائه واللاعبين الاخرين في النادي والذين هم من نخبة اللاعبين.

"طموحاتنا كبيرة ولا نخفي ذلك، منذ استحواذنا على النادي منذ 10 سنوات كانت قيمته 70 مليون يورو وأصبحت حالياً 3 مليارات يورو دون قيمة الملعب، فقط من الاستثمارات التي استثمرناها في النادي ".

"خلال آخر 48 ساعة تلقينا العديد من العقود من شركات خارجية وبمبالغ ضخمة، والحمد الله كان قرار ضم ميسي صائباً وسليماً، وجوده سيجلب الكثير للنادي داخل الملعب وخارجه.

"وصل ليو العديد من العروض وبمبالغ أكبر مما عرضنا نحن عليه، لكنه أراد باريس سان جيرمان ونحن أردناه. وعبر ليو عن رغبته في الفوز بالكؤوس والبطولات وبكسر الرقم القياسي لدانييل ألفيش".

وأوضح: "نعتبر هذه السنة أقل سنة مبادلات قمنا بها خلال السنوات الـ 10 الماضية."

وختم قائلاً: "هدفنا واضح، وهو الفوز والوصول لأعلى المستويات، وتحقيق لقب دوري ابطال أوروبا".