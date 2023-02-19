نجم الريال السابق في طريقه لمزاملة رونالدو في النصر السعودي 

يقترب النجم البرازيلي مارسيلو من اللعب مجددًا بجانب زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو ، وذلك بعد فسخ عقده رسميًا مع نادي أولمبياكوس اليوناني الذي اتخذ هذا القرار بعد المردود الضعيف الذي قدمه اللاعب خلال 10 مباريات شارك فيها.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيتجه مارسيلو إلى ريال مدريد للخضوع للعلاج من الإصابة التي يعاني منها والتي تعرض لها خلال مشاركته في الدوري اليوناني، حيث أكدت الصحيفة أن الريال سيتولى علاج نجمه السابق في الفريق بشكل كامل.

مارسيلو في طريقه لمزاملة رونالدو في النصر السعودي

كشفت شبكة "Relevo" أن مارسيلو عقب مغادرته لنادي أولمبياكوس اليوناني، تلقى عرضًا من فريق أجنبي، وأوضحت التقارير أن العرض السخي اقتصاديًا الذي تم تقديمه ترك كلًا من النجم البرازيلي ومسؤولي النادي اليوناني في حالة من الرضا بعد قرار فسخ العقد.

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وأشارت الصحيفة أنه مارسيلو كان قد ارتبط اسمه بالفعل في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي، ففي حال أن هذه الصفقة تمت، فسيعود مارسيلو للعب من جديد مع زميله السابق في الميرينغي النجم كريستيانو رونالدو الذي بدأ مؤخرًا بالتكشير عن أنيابه في دوري روشن السعودي.