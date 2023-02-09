نجم النصر مهدد بالإيقاف لمدة عام بسبب تصريحاته ضد الهلال

كشفت التقارير الصحفية السعودية خلال الساعات الماضية عن مفاجأة صادمة بالنسبة لعشاق نادي النصر السعودي، إذ أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا قد يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام كامل.

وتوضح التقارير أن العقوبة المحتملة بحق تاليسكا سببها شكوى رسمية من قبل نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، وذلك بعد أن شكك اللاعب البرازيلي في نتائج الزعيم.

نجم النصر مهدد بعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب شكوى رسمية من الهلال

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الهلال تقدم بشكوى رسمية ضد نجم العالمي أندرسون تاليسكا بسبب تصريحاته مؤخرًا في فيلم "النصر" والتي جاء فيها على لسانه: "لو لم يحصل الهلال على دعم تحكيمي لخسر في جميع مبارياته".

ولن يتوقف الأمر عند عقوبة الإيقاف لمدة عام وحسب، بل قد يتم أيضًا فرض غرامة مالية ضخمة على اللاعب بسبب تصريحاته التي حملت في طياتها تشكيكًا في نزاهة التحكيم، وذلك وفقًا للوائح لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا: ليدز يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في أولد ترافورد

من جهته، طمأن خبير اللوائح أحمد الأمير جماهير النصر في هذا الخصوص، موضحًا أن تاليسكا قد لا يتعرض لهذه العقوبة القاسية بسبب تقادم المخالفة التي قام بها.

وأكد الأمير أن مثل هذه المخالفات تسقط بعد مرور 90 يومًا من ارتكابها في حال لم يتم تقديم شكوى رسمية، مضيفًا أن تاليسكا صرح هذه التصريحات ضد الهلال قبل أكثر من 9 أشهر، في حين تم نشر هذه التصريحات في فيلم النصر قبل أسبوعين.