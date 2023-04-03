نجم تشيلسي على رادار ليفربول في الميركاتو الصيفي

البوابة – يخطط نادي ليفربول لتعزيز صفوف الفريق وخاصة خط الوسط من خلال التعاقد مع اسم بارز في الصيف، ألا وهو نجم وسط تشيلسي كونور كالاغر صاحب ال23 عامًا.

ولا يخفى على أحد أن الريدز على استعداد لدفع مبالغ ضخمة من المال في الميركاتو الصيفي القادم لإعادة بناء خط الوسط الذي عانى كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات والغيابات المتكررة مثل تياغو ألكانتارا.

نجم تشيلسي على رادار ليفربول الصيف المقبل

يعد جود بيلينغهام هو الهدف الرئيسي بالنسبة ليورغن كلوب والريدز، لكن ذلك لم يمنع إضافة أسماء أخرى يمكن التعاقد معها والاستفادة من خدماتها في حال فشلت خطة التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند.

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وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن كالاغر لاعب تشيلسي حاليًا هو آخر من تم إضافته لقائمة اهتمامات ليفربول، حيث أن كلوب معجب جدًا بأدائه ويعتبره لاعب دينماكي ويمتلك أسلوب مميز ومثالي في وسط الملعب.

يشار إلى كونور كالاغر معروف عنه دوره الحيوي في الوسط، وهو ما جعله ضمن الأسماء الأساسية في قائمة منتخب إنجلترا بكأس العالم 2022، إلى جانب محاولة العديد من الأندية التعاقد معه.