نجم تشيلسي يحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو

دخل بيدرو رودريغيز، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، عقب فوز فريقه تشيلسي أمس، بمسابقة الدوري الأوروبي على حساب آرسنال.

وساهم بيدرو في فوز البلوز بتسجيل الهدف الثاني.

وبتتويجه بلقب الدوري الأوروبي، بات الدولي الإسباني أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يتوج بأكبر 6 بطولات في كرة القدم، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر، بمن فيهم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

وتوزعت ألقاب بيدرو على الشكل التالي:

مع منتخب إسبانيا: كأس العالم عام 2010، وكأس أوروبا 2012.

مع فريقه السابق برشلونة: دوري أبطال أوروبا أعوام 2009، 2011 و2015، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

مع تشيلسي: الدوري الأوروبي 2019