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نجم ريال مدريد مارسيلو يقرر اعتزال كرة القدم

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 18 آب / أغسطس 2022 - 10:39
مارسيلو (المصدر: أ ف ب)
TOPSHOT - Real Madrid's Brazilian defender Marcelo addresses a press conference during a farewell event at the Ciudad Real Madrid sports facilities in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on June 13, 2022. Marcelo said an emotional goodbye to Real Madrid today as the most decorated player in the club’s history but insisted he has no plans to retire. Marcelo won 25 trophies at Real Madrid, including five Champions League, six La Liga and two Copa del Rey titles. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

يفكر في الوقت الحالي نجم وكابتن ريال مدريد السابق مارسيلو في اعتزال كرة القدم، حيث أنه بعد مغادرته سانتياغو برنابيو محملًا بثلاثة ألقاب مع الفريق الموسم الماضي، لم يقتنع اللاعب صاحب الـ34 عامًا بأي عرض تم تقديمه له سواء من الأندية القطرية أو الأمريكية أو غيرها.

وهذا يعني أن اعتزال مارسيلو كرة القدم قد يتم الإعلان عنه قريبًا بشكل رسمي، ليبقى نجم السامبا أكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في تاريخ ريال مدريد برصيد 25 لقب. 

مارسيلو يدرس اعتزال كرة القدم نهائيًا

منذ فترة طويلة يخطط مارسيلو لحياته بعد انتهاء مسيرته في عالم كرة القدم، وفي الواقع هو رجل أعمال ناجح جدًا، حيث أنه يملك حاليًا ناديين، وهما نادي أزوريز البرازيلي، ونادي مافرا البرتغالي الذي يلعب في الدوري الدرجة الثانية. 

أيضًا يقول موقع "tribalfootball" أنه من ضمن خطط النجم البرازيلي المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم أن يعود لنادي ريال مدريد وأن يكون سفيرًا للنادي الملكي أو أن يصبح من ضمن الطاقم الإداري.

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كلمات دالة:مارسيلوريال مدريدالدوري الإسبانياعتزال

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