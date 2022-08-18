نجم ريال مدريد مارسيلو يقرر اعتزال كرة القدم

يفكر في الوقت الحالي نجم وكابتن ريال مدريد السابق مارسيلو في اعتزال كرة القدم، حيث أنه بعد مغادرته سانتياغو برنابيو محملًا بثلاثة ألقاب مع الفريق الموسم الماضي، لم يقتنع اللاعب صاحب الـ34 عامًا بأي عرض تم تقديمه له سواء من الأندية القطرية أو الأمريكية أو غيرها.

وهذا يعني أن اعتزال مارسيلو كرة القدم قد يتم الإعلان عنه قريبًا بشكل رسمي، ليبقى نجم السامبا أكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في تاريخ ريال مدريد برصيد 25 لقب.

مارسيلو يدرس اعتزال كرة القدم نهائيًا

منذ فترة طويلة يخطط مارسيلو لحياته بعد انتهاء مسيرته في عالم كرة القدم، وفي الواقع هو رجل أعمال ناجح جدًا، حيث أنه يملك حاليًا ناديين، وهما نادي أزوريز البرازيلي، ونادي مافرا البرتغالي الذي يلعب في الدوري الدرجة الثانية.

أيضًا يقول موقع "tribalfootball" أنه من ضمن خطط النجم البرازيلي المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم أن يعود لنادي ريال مدريد وأن يكون سفيرًا للنادي الملكي أو أن يصبح من ضمن الطاقم الإداري.

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