نجم فرنسا السابق: لا أحد يستطيع إيقاف مبابي

أشاد روبرت بيريس جناح منتخب فرنسا السابق بمواطنه النجم الشاب كيليان مبابي متصدر الهدافين الحالي في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وبلغ المنتخب الفرنسي ربع نهائي المونديال القطري بعد فوزه المثير على بولندا في دور الـ 16 بنتيجة 3-1.

وسجل أيقونة باريس سان جيرمان هدفين من أهداف "الديوك" الثلاثة في تلك المباراة ليعتلي صدارة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

ماذا قال بيريس عن مبابي ؟

أشاد جناح آرسنال السابق الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 1998 بما يقدمه مواطنه صاحب الـ 23 عاماً، حيث قال في تصريحات أبرزها موقع "هيندوستان تايمز": "كان استثنائياً خلال مباراتنا أمام بولندا.

"إنه لاعب يتمتع بموهبة كبيرة، ومستويات مميزة، يرى الجميع سرعته، أعتقد أن إيقافه في غاية الصعوبة.

"إنه عنصر أساسي في تشكيلة فرنسا ولا غنى عنه بالنسبة للمدرب ديدييه ديشامب."

يذكر أن المنتخب الفرنسي حامل اللقب سيواجه غريمه الإنجليزي يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي من المونديال.