نجم ليفربول: هالاند كذب علينا..

أكد جيمس ميلنر نجم ليفربول أنه توقع انتقال الهداف النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند إلى ليدز يونايتد الصيف الماضي بدلاً من مانشستر سيتي.

والتقى الريدز بسيتي أمس الأحد في قمة الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي حسمها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لمصلحته بهدفٍ دون رد سجله المصري محمد صلاح.

ميلنر ينتقد هالاند

وعلق ميلنر بعد نهاية المواجهة في تصريحات لموقع "فيابلاي": "أستطيع التأكيد أن إيرلينغ أخبرنا بأنه سينتقل إلى ليدز يونايتد قبل عدة أعوام حين لعبنا ضده (حين كان في صفوف ريد بول سالزبورغ).

"من الواضح أنه كذب علينا، وهذا أمر مخيب للآمال."

يذكر أن آلفي والد إيرلينغ سبق له اللعب في ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، علماً بأن ابنه سجل 20 هدفاً في 14 مباراة مع السيتيزنز حتى الآن هذا الموسم بعد قدومه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند.