نجم مانشستر يونايتد يتوسّل تين هاغ للموافقة على رحيله

البوابة – رفع نجم مانشستر يونايتد الشاب أليخاندرو غارناتشو طلب استرحام إلى المدير الفني للفريق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، وذلك بهدف الموافقة على التحاقه بمعسكر كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وأصبحت الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لللاعب الأرجنتيني خاصة وأن موافقة تين هاغ على انضمامه لقائمة خافيير ماسكيرانو في منتخب الأرجنتين للشباب ستعني غيابه عن موقعة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

نجم مانشستر يونايتد غارناتشو يتوسل تين هاغ للالتحاق بمنتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا

لم يمر الكثير من الوقت على عودة غارناتشو إلى التدريبات مع الشياطين الحمر، حيث أن تعرض لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن قائمة الفريق الفترة الماضية.

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وبحسب "Doble Amarilla" فإن الجناح الشاب قد تحدث بالفعل مع المدرب الهولندي بهذا الخصوص وأخبره: "أحتاج إلى أن أكتب قصتي الخاصة وأنا أرتدي قميص الأرجنتين، أرجوك أن تدعني أذهب للمشاركة معهم".

الجدير بالذكر أن كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ينطلق في 20 مايو ويستمر حتى 11 يونيو 2023، حيث وقع الاختيار على الأرجنتين لاستضافة هذا الحدث من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).