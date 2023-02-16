نجم هولندي ينتقد كلوب بسبب مستوى جاكبو الهزيل مع ليفربول

وجه النجم الهولندي الدولي السابق رفاييل فان در فارت انتقادات لاذعة للمدرب الألماني يورغن كلوب ، محملًا إياه مسؤولية البداية السيئة والبطيئة لكودي جاكبو مع ليفربول.

وكان جاكبو قد انضم إلى الريدز في الميركاتو الشتوي قادمًا من نادي بي إس في آيندهوفن، وتمكن الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي من تسجيل أول أهدافه مع الفريق في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

انتقادات لاذعة ليورغن كلوب بسبب أداء جاكبو مع ليفربول

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات اللاعب الهولندي المعتزل فان در فارت والذي قال: "لم تكن مفاجأة بالنسبة أن يتعاقد ليفربول مع كودي جاكبو، فمن شاهد ما قدمه مع هولندا في كأس العالم قطر 2022، سيعلم لماذا تهافتت عليه العروض من الأندية الكبيرة".

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وأضاف: "لكن بالنسبة لي، لقد تعاقد ليفربول مع لاعب يلعب طوال مسيرته في مركز الظهير الأيسر، ومع المنتخب يلعب كمهاجم ثاني، والآن تريده أن يلعب مهاجم رئيسي؟ إنه ليس كذلك".

واختتم: "كودي يحتاج مساحات للعب، كما أنه يحتاج للركض بالكرة، في هذه الحالة يكون أكثر خطورة، أكبر خطأ في ليفربول أنهم يعتمدون عليه كمهاجم، أنه ظهير أيسر يمكنه اختراق الدفاعات والوصول لداخل الصندوق وإحداث الفرق هناك".