نوفاك ديوكوفيتش يعادل رقم شتيفي غراف

البوابة - عادل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد الأسابيع في صدارة ترتيب لاعبي كرة المضرب بالتساوي مع الألمانية شتيفي غراف.

وصدر الترتيب الجديد اليوم الاثنين ليشهد هيمنة "نولي" على الصدارة فيه للأسبوع الـ 377، وهو نفس عدد الأسابيع الذي أمضته المعتزلة غراف على عرش صدارة ترتيب السيدات.

يذكر أن صاحب الـ 35 عاماً ظفر بـ 22 لقب غراند سلام خلال مسيرته الاستثنائية حتى الآن، وهو رقم يشاركه فيه خصمه وغريمه الإسباني رافاييل نادال.

اللاعبون الذين أمضوا أكثر عدد من الأسابيع في الصدارة:

الصربي نوفاك ديوكوفيتش * (377 أسبوع).

السويسري روجر فيدرر (310 أسابيع).

الأميركي بيت سامبراس (286 أسبوع).

الأميركي تشيكوسلوفاكي الأصل إيفان ليندل (270 أسبوع).

الأميركي جيمي كونورز (268 أسبوع).

الإسباني رافاييل نادال * (209 أسبوع).

* لاعبون لم يعلنوا اعتزالهم بعد.