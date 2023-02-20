نونيز مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول وريال مدريد

البوابة - اعترف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بإمكانية غياب المهاجم الأوروغوياني الشاب داروين نونيز عن مواجهة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد غداً الثلاثاء.

وتعرض نجم بنفيكا السابق لإصابة في الكتف خلال مباراة الريدز الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد (2-0) يوم السبت المنصرم.

وفي التحام مع كيران تريبيير ظهير الماغبايس، سقط صاحب الـ 23 عاماً بزاوية تسببت في إصابة كتفه.

هل سيشارك نونيز مع ليفربول أمام ريال مدريد؟

أكد كلوب أن المهاجم الشاب شارك في التدريبات بعد ظهر الاثنين، إلا أن الاعتماد عليه في مواجهة آنفيلد أمام الفريق الملكي ما زالت مجهولة.

وقال المدير الفني الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "في الوقت الحالي، يشكو داروين من آلام في الكتف، نتمنى أن تتحسن حالته."

"مشاركته أمام ريال مدريد واردة، لنرى ما سيحصل خلال التدريبات."

يذكر أن الفريق الإنجليزي يعاني من كثرة الإصابات في صفوفه، وسيغيب عن صفوفه في مواجهة ذهاب دور الـ 16 كلٌ من الفرنسي إبراهيما كوناتي، والإسباني تياغو آلكانتارا والكولومبي لويس دياز.