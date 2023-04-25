نيمار على رادار مانشستر يونايتد إذا تحقق هذا الشرط

البوابة – ارتبط اسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الفترة الماضية بصفقة نارية تتضمن التعاقد مع النجم البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات في الصيف.

وكان نجم النادي الباريسي قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل اضطر على إثرها للخضوع لعملية جراحية إلى جانب التغيب عن الفريق لنهاية الموسم، الذي سجل خلاله 18 هدفًا خلال 29 مباراة.

بجهود قطرية..نيمار على قائمة مانشستر يونايتد الصيف المقبل

كشف موقع "Footmercato" أن نادي باريس سان جيرمان حريص جدًا على بيع نيمار هذا الصيف، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق بشكل يخدم فتى باريس المدلل كيليان مبابي.

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وبحسب التقارير، فإن مان يونايتد إحدى الفرق التي قد تكون مهتمة بالتعاقد مع النجم البرازيلي، خاصة في حال تمكن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني من الاستحواذ على الشياطين الحمر.

يشار إلى أن نادي تشيلسي أيضًا هو ضمن الأندية الأخرى المهتمة بالاستفادة من خدمات نيمار والذي لم يسبق له وأن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وستكون هذه تجربته الأولى.