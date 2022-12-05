نيمار في مقدمة تشكيلة البرازيل الرسمية أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

أكدت التقارير والمصادر الرياضية تواجد النجم نيمار أساسيًا في تشكيلة البرازيل الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم قطر 2022 في دور الـ 16.

وينتظر عشاق السحر الكروي اليوم انطلاقة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم قطر 2022، والمقرر أن تبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد 974.

نيمار في مقدمة تشكيلة البرازيل الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية

كشفت التقارير والعدسات الصحفية عن تواجد نيمار في مقدمة تشكيلة البرازيل الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية اليوم، وذلك بعد أن كانت هناك بعض الشكوك حول إمكانية مشاركته منذ البداية، خاصة بعد الإصابة في الكاحل التي غيبته عن آخر مبارتين لمنتخب السامبا في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

يشار إلى أن الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم سيلاقي منتخب كرواتيا في دور ربع النهائي، والذي تمكن من اجتياز منتخب اليابان بركلات الترجيح بكل سهولة، رغم المستوى الجيد الذي قدمه أبناء الساموراي طوال الـ120 دقيقة.

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معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم قطر 2022