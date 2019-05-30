نيمار يطلب راتباً خيالياً للانضمام إلى ريال مدريد

قالت تقارير إعلامية أن النجم نيمار دا سيلفا قدم طلباً مادياً "خيالياً" حتى يوقع لريال مدريد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مهاجم باريس سان جيرمان طلب راتباً أسبوعياً قدره 1.2 مليون جنيه استرليني (1.5 مليون دولار أميركي) للموافقة على الانتقال إلى النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاريث بايل يعتبر حالياً الأكثر دخلاً في الفريق الملكي، لكن في حال أراد مسؤولو النادي التعاقد مع نيمار، فسيكون عليهم إعادة تقييم حساباتهم المالية.

وأوضحت أن مجلس إدارة ريال يفكر في تسريح بايل، من أجل الاستفادة من خدمات نيمار، على اعتبار أن راتبي اللاعبين سيثقلان كاهل خزينة النادي.

ويبلغ راتب نيمار الأسبوعي حالياً في باريس سان جيرمان، الذي انتقل إليه قبل سنتين، نحو 622 ألف جنيه (785 ألف دولار).

وترجح تقارير إعلامية مغادرة بايل صفوف الملكي، خصوصاً بعدما صرح المدرب زين الدين زيدان أنه لا ينوي الاعتماد عليه مستقبلاً.

وكانت إذاعة "راك 1" كشفت أن برشلونة دخل هو الآخر في مفاوضات مع نيمار، من أجل إعادته إلى كامب ناو.

وقبل أيام، قالت صحيفة "سبورت" الصادرة من كتالونيا أن النجم البرازيلي "يحزم حقائبه" من أجل مغادرة الفريق الباريسي، مشيرةً إلى أن جميع المعطيات تؤكد عودته إلى الدوري الإسباني.