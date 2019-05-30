نيمار يغيب عن تدريبات البرازيل لليوم الثاني على التوالي

تغيب نيمار نجم باريس سان جيرمان عن تدريبات منتخب البرازيل لليوم الثاني على التوالي.

يأتي هذا بعد خروج المهاجم المثير للجدل من تدريبات الثلاثاء، بعد شعوره بعدم ارتياح في ركبته اليسرى.

ولم تكشف الفحوصات الأولية عن إصابة خطيرة، لكنه لا يزال تحت الملاحظة المكثفة للجهاز الطبي.

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات كوبا أميركا 2019 في الديار، الأمر الذي يجعل السيليساو هو المرشح الأول لحمل اللقب.

يذكر أن تيتي مدرب المنتخب قرر سحب شارة القيادة من نيمار ومنحها لزميله الظهير داني ألفيش.