نيمار يفتقد أجواء المباريات

أكد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، أنه لا يعلم موعد عودته للعب مجدداً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما يسبب له قلقاً، كونه يفتقد التنافس وزملاءه في الفريق بشدة.

وقال النجم البرازيلي عبر موقعه الرسمي «عدم معرفة موعد العودة للمنافسات يقلقني. أفتقد كثيرا اللعب والتنافس وأجواء النادي وزملائي في باريس سان جيرمان».

وأوضح أنه متأكد من أن الجماهير أيضاً ترغب في عودة الجميع للملاعب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف نيمار في تصريحاته «أتمنى أن يخرج القرار في أسرع وقت ممكن».

ويخضع نجم برشلونة السابق للحجر المنزلي منذ الشهر الماضي بقصره في بلدية مانغاراتيبا (بولاية ريو دي جانيرو)، ويتّبع منذ ذلك الحين خطة تدريبية مع المعد البدني الخاص به، ريكاردو روسا، والذي يعمل برفقته منذ عقد.