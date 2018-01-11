نيمار يفسر سبب احتفاله الغريب بوضع حذاء على رأسه

نيمار يحتفل بهدفه على طريقته الخاصة

أثار نيمار نجم باريس سان جيرمان ضجة هائلة عبر وسائل الإعلام العالمية ووسائط التواصل الاجتماعي بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي أحرزه خلال لقاء ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام آميان والذي أنتهى بفوز الباريسي بهدفين نظيفين ليتأهل لنصف النهائي.

وتكهنت وسائل الإعلام السبب وراء هذا الاحتفال، وعما إذا كان الهدف منه تسويقياً يخص شركة الأحذية الخاصة بالدولي البرازيلي، ومحاولته عمل الدعاية اللازمة لها وللنوع الذي يرتديه، لكن طريقته جعلت الجميع يستبعد هذا السبب والبحث عن آخر.

وكشف نيمار بعد اللقاء عن السبب الحقيقي لاحتفاله عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مشيراً إلى أنها تهنئة لصديقه جواو سيلسو مورايس بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتب: "كل من يعرف جواو سيعرف السبب وراء احتفالي، أما الذين لا يعرفونه فعليهم البحث في الصور على حسابي هنا وسيفهمون، كل التهاني لك شقيقي، أطيب التمنيات ونحن في هذا الأمر معاً".

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وظهر مورايس على الحساب الشخصي للدولي البرازيلي في لقطتين وهو يضع كأسين من المشروب على رأسه كما فعل نيمار، وهو ما يفسر سبب احتفال نيمار بهذه الطريقة، ويتضح من الحساب الشخصي لصديق نيمار أنه يعمل في مجال التسويق الرياضي والإكسسوارات الرياضية.

ويلتقي بي إس جي في لقاء نصف النهائي كأس الرابطة الفرنسية بمنافسه رين، على أن يقام نصف النهائي الآخر بين موناكو ومونبيليه.