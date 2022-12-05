نيمار يقود البرازيل لربع نهائي كأس العالم 2022 على حساب كوريا

دك منتخب البرازيل شباك خصمه الكوري الجنوبي برباعيةٍ لهدف في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ستاد 974 اليوم الاثنين لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتلقى البرازيليون أنباءً سارة بإشراك النجم نيمار جونيور أساسياً منذ البداية بعد تعافيه من إصابة صعبة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة الافتتاحية أمام صربيا.

افتتح "السيليساو" التسجيل سريعاً وبعد 7 دقائق على البداية عبر فينيسيوس جونيور.

لاعبو البرازيل يحتفلون بالهدف الأول (المصدر: أ ف ب)



أضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد ذلك بـ 4 دقائق.

وسجل ريتشارليسون الهدف الثالث للبرازيليين في الدقيقة 29، قبل أن يوقع لوكاس باكيتا على الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بـ 9 دقائق.

كوريا تسجل هدف حفظ ماء الوجه

في الشوط الثاني، تمكن بايك سيونغ هو من تسجيل هدف الكوريين الوحيد وذلك في الدقيقة 76.

البرازيل تواجه كرواتيا في ربع النهائي

تأهل المنتخب البرازيلي بعد هذا الانتصار الكبير لملاقاة منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي، والذي تخطى بدوره عقبة اليابان بركلات الترجيح اليوم الاثنين.

ويقام لقاء ربع النهائي بين عملاقي الكرة الأميركية الجنوبية والأوروبية يوم الجمعة المقبل على ستاد المدينة التعليمية.