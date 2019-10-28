نيمار يكلف باريس سان جيرمان مليون يورو في المباراة

غاب نيمار دا سيلفا عن مباريات أكثر من التي خاضها مع باريس سان جيرمان، مما كلف النادي الفرنسي مليون يورو عن كل مباراة شارك فيها البرازيلي، منذ انضمامه إلى الفريق في 2017، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم.

وسيكون التعاقد مع نيمار مخاطرة لأي فريق، بسبب سجل إصاباته المتكرر، فضلاً عن دفع مبلغ قياسي نظير التوقيع معه، وهو ربما ما دفع ريال مدريد وبرشلونة للتراجع في المفاوضات معه، الصيف الماضي.

وتأقلم باريس سان جيرمان مع الغياب المتكرر لنيمار، وفاز بدونه (4-0) على مرسيليا في القمة الفرنسية، أمس الأحد.

ووفقاً لأرقام صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هذه المباراة رقم 64 التي يغيبها نيمار عن الباريسي منذ انضمامه، فيما خاض 63 مباراة فقط معه.

ومن إجمالي 64 مباراة لباريس سان جيرمان، غاب نيمار 54 مرة بسبب الإصابات، مقابل 8 مباريات للإيقاف، فضلاً عن 4 مباريات مطلع الموسم الجاري، بسبب تمرده لإجبار الإدارة على إعادته إلى برشلونة.

ويعني هذا أن كل مباراة لنيمار كلفت باريس سان جيرمان، مليون يورو، بينما كل هدف لنجم السيليساو (سجل 55 هدفاً) كلف بطل فرنسا 1.5 مليون يورو، وفقاً لأرقام الصحيفة الكتالونية.

ويحصل نيمار على 3.1 ملايين يورو كراتب شهري حالياً، وبعد مرور 26 شهراً على انضمامه فإنه تقاضي 80 مليون يورو، مما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 300 مليون يورو تقريباً.

وتظل هذه الصفقة الأغلى في التاريخ، لكنها الأقل إنتاجية، حيث انضم نيمار لباريس سان جيرمان بهدف قيادة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن الأدوار الإقصائية للبطولة في آخر موسمين، وخرج الباريسي من دور الـ 16، في ثلاثة مواسم متتالية.