نيمار يهاجم جماهير مرسيليا

نيمار

أبدى نيمار دي سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان استياءه من تصرفات جماهير أولمبيك مرسيليا في مباراة قمة الدوري الفرنسي التي جمعت الفريقين أمس الأحد.



وفاز الباريسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن المرحلة الـ 11 من البطولة.

وخلال تصريحات للصحفيين، طالب الدولي البرازيلي بمعاقبة جماهير مرسيليا، بعدما قامت بقذفه بالحجارة وزجاجات المياه خلال المباراة.

وقال نيمار: "إلقاء الحجارة خلال تنفيذ الركلات الركنية كان أمراً سيئاً، يمثل قلة احترام ليس لي فقط، وإنما أيضاً للاعبي مرسيليا، هذا الأمر غير جيد.

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"يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات مناسبة، لأنه لا يمكن أن يستمر الحال على هذا النحو، في كل مرة نأتي إلى هنا يتم رمينا بالأشياء بما فيها الزجاجات".



واختتم صاحب الـ 26 عاماً تصريحاته، مشيراً إلى أنه سعيد بالانتصار الذي حققه باريس سان جيرمان على مرسيليا في الدوري الفرنسي، وأنه يتمنى استمرار الانتصارات.

ويتصدر الفريق ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، متفوقاً على ليل صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط.