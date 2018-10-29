يوفنتوس يلمح لإمكانية ضم بوغبا

بول بوغبا

كشف بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس موقف النادي من التعاقد مع بول بوغيا نجم وسط مانشستر يونايتد.

ولعب الدولي الفرنسي 4 مواسم مع يوفي، قبل الانتقال إلى يونايتد عام 2016، إلا أنه دخل في خلافات عديدة هذا الموسم، مع جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر.

وتكهنت العديد من التقارير بإمكانية عودة بوغبا إلى البيانكونيري مجدداً، في ظل المشكلات التي يعاني منها مع مدربه.

من جانبه، قال نيدفيد في تصريحات: “بول أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

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وعن إمكانية التعاقد معه، أضاف التشيكي: “الأمر بعيد للغاية في فترة الانتقالات الشتوية، لكننا منتبهون للسوق ولا يزال هنالك وقت”.

وعن مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، قال نيدفيد: “يجب أن نفكر في البطولة، نريد أن نستمر في هذا الطريق، اختبار مانشستر يونايتد خدمنا، واللاعبون قدموا واحدة من أفضل مباريات يوفنتوس في أولد ترافورد”.

وفاز يوفنتوس على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف ليعزز صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل يونايتد المركز الثاني برصيد 4 نقاط.