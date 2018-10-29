والد لوبيتيغي: بيع رونالدو تسبب بسرقة 50 هدفاً من ابني

يولين لوبيتيغي

يرى خوسيه أنتونيو والد يولين لوبيتيغي المدير الفني لفريق ريال مدريد أن ابنه يعاني بسبب قرار بيع النجم كريستيانو رونالدو.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل أكثر من 100 مليون يورو صوب يوفنتوس، تزامناً مع تولي لوبيتيغي منصب المدير الفني للملكي خلفاً لزين الدين زيدان.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع في الدوري الإسباني بعد مرور 10 مراحل آخرها الهزيمة المذلة أمام برشلونة بخماسية مقابل هدف.

يوفنتوس يلمح لإمكانية ضم بوغبا

ستونز: الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم

ماركا: تعثر مفاوضات كونتي وريال مدريد

شتائم لراموس في كامب نو وبيكيه يتدخل لمنعها

رونالدو: انتقالي ليوفنتوس في محله وأتطلع للفوز بالكرة الذهبية

وقال والد لوبيتيغي: “كان كريستيانو رونالدو يسجل 50 هدفاً في الموسم، وبالتأكيد الفريق يفتقده، لم يجلب ريال مدريد أي مهاجم ليحل محله، فاوضوا نيمار وآخرين، لكن في النهاية لم يتم التعاقد مع أحد، لقد سرقوا 50 هدفاً من ابني.

"لا أقصد أن رحيل رونالدو هو السبب الوحيد لنتائج ريال مدريد، لكنه أحد الأسباب، يولين مسرور بما يقدمه اللاعبون ودائماً ما يقول بأنه يمتلك أكثر من لاعب رائع، ولا يلومهم ويراهم دوماً يقدمون أفضل ما لديهم، لكن الأمر يتعلق بالهداف، كان متواجداً لكنه رحل".

يذكر أن تقارير عديدة تتحدث عن قرب رحيل لوبيتيغي عن ريال مدريد وتعيين المدرب أنتونيو كونتي بدلاً منه.