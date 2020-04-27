نيوكاسل "السعودي" يشعل سوق الانتقالات

يبدو أن نيوكاسل يونايتد في طريقه لإبرام أولى الصفقات الكبيرة، بعد اقتراب صندوق الاستثمار العام السعودي من شرائه مقابل 340 مليون جنيه hسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن نيوكاسل يبحث مع نابولي ضم المدافع كاليدو كوليبالي (28 عاماً) خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتوصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي حول قيمة الصفقة، التي قد تبلغ نحو 70 مليون جنيه في ظل انخفاض الأسعار بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر السنغالي من المدافعين الذين لفتوا الأنظار، حيث يعد هدفاً لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أيضاً.

ولن يكون مدافع نابولي الوحيد على طاولة نيوكاسل، إذ أشارت تقارير إلى أن فيليبي كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ أيضاً من أهداف النادي الإنجليزي.

ويقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، مما قد يحوّل الفريق المتراجع منذ فترة طويلة، إلى قوة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 300 مليون جنيه، وسيحصل بموجبها الصندوق على نسبة 80 في المئة من النادي، على ان تكون الحصة المتبقية لمستثمرين آخرين.