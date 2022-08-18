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نيوكاسل يحضّر عرضًا جديدًا لضم البرازيلي جواو بيدرو

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 18 آب / أغسطس 2022 - 12:11
جواو بيدرو (المصدر: أ ف ب)
Brazil's Fluminense Joao Pedro (R) celebrates after scoring the fourth goal against Colombia's Atletico Nacional during the Copa Sudamericana football match at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 23, 2019. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

يستعد نادي نيوكاسل الإنجليزي لتقديم عرضه الجديد لضم البرازيلي جواو بيدرو من نادي واتفورد خلال سوق الانتقالات الحالي، وذلك بهدف تعزيز خط الهجوم، خاصة مع بداية منافسات الدوري الإنجليزي والعديد من البطولات الأخرى. 

وكان النادي الإنجليزي قد قدم في وقت سابق عرضًا للمهاجم البرازيلي الشاب تتضمن تفاصيله أن يتم دفع 20 مليون جنيه إسترليني و3 مليون كمتغيرات، إلّا أن العرض تم رفضه.  

نيوكاسل مهتم بخدمات المهاجم البرازيلي جواو بيدرو

بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يحضر حاليًا عرضًا جديدًا  لللاعب جواو بيدرو وسيتم تقديم العرض رسميًا خلال الساعات القادمة. 

العرض الأول تم رفضه ولكن نادي نيوكاسل مصرّ ومستعد للتفاوض مع جميع الأطراف بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن قبل انتهاء سوق الانتقالات هذا الصيف. 

من جهة أخرى، من المتوقع أن يصدر قرار نادي واتفورد بخصوص جواو بيدرو قريبًا، ولكن الأمر متوقف على ما ستثمر عنه المفاوضات الحالية مع كريستال بالاس لضم إسماعيلا سار.

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كلمات دالة:نيوكاسل يونايتدجواو بيدروواتفوردالدوري الإنجليزي

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