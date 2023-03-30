نيوكاسل يونايتد يراقب وضع أندرياس كريستينسن في برشلونة

البوابة – يتابع نادي نيوكاسل الإنجليزي عن كثب في الوقت الحالي وضع اللاعب والمدافع الدنماركي المميز أندرياس كريستينسن في نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب "سبورت" الإسبانية، فإن البارسا يحتاج بالفعل لبيع بعض اللاعبين خلال الميركاتو القادم لموازنة الأمور وتخفيض فاتورة الرواتب في النادي لكن بالطبع دون التأثير على مستوى الفريق.

نيوكاسل يونايتد يراقب وضع كريستينسن في نادي برشلونة

بعد الأداء المميز للمدافع الدنماركي خلال الموسم الحالي مع البلوغرانا، فإن الفريق الكتالوني واثق تمامًا من أن اللاعب سيتلقى العديد من العروض وقد تكون أولها من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي لدى ملاكه المقدرة على ضخ الأموال والاستثمار.

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التفكير حاليًا بالنسبة للبارسا هو أن يبقى كريستينسن، وقد يتم تجديد عقده أيضًا لموسم إَضافي، ولكن في حال تلقيه عرض مغري من قبل إحدى الأندية الكبرى، فمن المؤكد أن ذلك سيغير كل شيء سواء للنادي أو اللاعب نفسه.

يشار إلى أن أندرياس كريستينسن أكد للمقربين منه في أكثر مناسبة أنه سعيد جدًا في نادي برشلونة الإسباني، وليس لديه أي نية للرحيل على المدى القريب أو البعيد.