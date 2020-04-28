هازارد وآسينسيو لن يقدما الإضافة لريال مدريد

أعربت جماهير برشلونة عن عدم قلقها من عودة إيدين هازارد وماركو آسينسيو من الإصابة التي حرمتهما من خوض معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم.

وكان الثنائي محظوظين جراء فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سمحت لهما بالحصول على وقت أطول للشفاء من الإصابة، ودخل كلاهما المرحلة الأخيرة في خطة التأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يعود ريال مدريد إلى التدريبات في 4 من الشهر القادم، والتي ستشهد تواجد الثنائي هازارد وآسينسيو، بينما من المتوقع أن ينطلق الدوري الإسباني مجدداً مطلع يونيو.

وأعدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية والمقربة من برشلونة استفتاء للجماهير حول إن كان هازارد وآسينسيو سيساعدان ريال مدريد على تحقيق لقب الدوري الإسباني أم لاً.

وترى نسبة 80% من جماهير البارسا أن الثنائي البلجيكي والإسباني لن يصنعا الفارق بعودتهما إلى ريال مدريد، مقابل 20% فقط صوتوا بقدرتهما على قيادة ريال للتتويج باللقب.