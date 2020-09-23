هازارد وبايل يتسببان في تراجع قيمة ريال مدريد السوقية

قالت صحيفة "آس"الإسبانية أن القيمة السوقية لريال مدريد تراجعت هذا العام بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وبمقدار 313 مليون يورو، ليكون صاحب النصيب الأكبر من فقدان قيمته.

وعلى الرغم من تتويج ريال بلقب الدوري الاسباني بعد منافسة صعبة مع برشلونة، إلا أن القيمة السوقية للنادي تدهورت بشكل كبير نهاية الموسم.

وتراجعت قيمة النادي الملكي السوقية من مليار و190 مليون يورو في سبتمبر من عام 2019، إلى 877 مليون يورو خلال سبتمبر 2020 بانخفاض قدره 313 مليون يورو، أي ما نسبته 26.3% في عامٍ واحد.

وتراجعت القيمة السوقية بعد الإعلان مباشرة عن انتقال غاريث بايل إلى توتنهام، بمقدار 53 مليون يورو، بعدما انخفضت قيمة الويلزي من 60 مليون إلى 28 مليون في سوق الانتقالات.

ولم يكن بايل المتسبب الوحيد، فهناك أيضاً إيدين هازارد الذي انخفضت قيمته السوقية من 120 إلى 80 مليون يورو، إضافة للوكا يوفيتش الذي تراجعت قيمته إلى 32 مليون يورو بعد أن كانت 60 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.