هازارد يتمنى نهاية سعيدة لمسيرته مع تشيلسي

يخشى تشيلسي أن يكون نهائي الدوري الأوروبي أمام جاره آرسنال اليوم في باكو، اللقاء الوداعي لنجمه إيدين هازارد الباحث عن نهاية سعيدة قبل انتقال يبدو أقرب من أي وقت مضى إلى ريال مدريد.

فبعد قرابة سبعة أعوام قضاها في ملعب ستامفورد بريدج، بات من المتوقع أن يرحل قائد المنتخب البلجيكي إلى النادي الملكي هذا الصيف، علماً بأنه لم يجدد عقده الحالي الذي يمتد لنهاية الموسم القادم.

وفي آخر الإشارات على اقتراب هازارد من العاصمة الإسبانية، قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات إذاعية: "أبدي اهتماماً كبيراً بجلبه إلى مدريد، لن أكذب بهذا الشأن وآمل في أن يتمكن من اللعب هنا هذا العام"، مضيفاً: "منذ أعوام عدة ونحن نرغب في الحصول على توقيعه، إلى الآن لم نحقق هذا الأمر، لكن هذه المرة عقده (مع تشيلسي) ينتهي العام المقبل"، علماً بأن هازارد لم يتجاوب حتى الآن مع محاولات النادي اللندني تجديد عقده.

وأبقى البلجيكي الغموض محيطاً بمستقبله مع الفريق اللندني، لكنه قال مع اقتراب نهائي الدوري الأوروبي الذي يسعى فيه لحصد لقبه السادس مع البلوز: "أريد فقط الفوز بالكأس في حال كانت هذه مباراتي الأخيرة".

وسبق لهازارد أن أبلغ تشيلسي بتوجهه المستقبلي، وسط تقارير ترجح كفة الرحيل إلى ريال مدريد.