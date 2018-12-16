هازارد يحطم رقمه السابق ويعادل ميسي

إيدين هازارد

حطم إيدين هازارد رقمه الشخصي السابق، كما عادل رقم ليونيل ميسي بوصوله إلى هدفه السابع عشر هذا الموسم بين التسجيل والصناعة خلال 16 مشاركة فقط.

وكان تشيلسي قد تغلب على مستضيفه برايتون بهدفين لهدف لحساب المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هازارد هدف المباراة الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين بطريقة مميزة، وذلك بعد حوالي ربع ساعة فقط من صناعة الهدف الأول الذي سجله بيدرو رودريغيز.

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وبهذين الهدفين، رفع هازارد رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، و9 أخرى صنعها، ليحطم رقمه السابق برصيد 16 هدفاً بين التسجيل والصناعة في موسم واحد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ عادل البلجيكي أيضاً رقم نجم برشلونة ميسي بـ 17 هدفاً بين التسجيل والصناعة خلال هذا الموسم، وهما الوحيدان اللذان وصلا لهذا الرقم.

يذكر أن هازارد شارك أساسياً في المواجهات الـ 16 التي خاضها هذا الموسم، إذ أنه لم يدخل بديلاً على مستوى الدوري المحلي البتة.