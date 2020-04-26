هالاند: لطالما تابعت رونالدو وإبراهيموفيتش في صغري

اختار إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، في حديث مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعية اللاعب الذي اعتبره قدوته في شبابه.

ويعد النرويجي الشاب من أبرز المواهب التي تألقت وبزغت هذا الموسم سواء مع فريقه الحالي، أو قبلها مع ريد بول سالزبورغ.

وقال هالاند لمتابعيه: "عندما كنت طفلاً امتلكت أكثر من قدوة، لكن إذا اخترت لاعبين فهما كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

"لا يمكنني تسمية واحد منهما فقط، اختار الاثنين معاً، لماذا أنا ناجح الآن؟ لأني دائماً متعطش للمزيد وأبحث عن الكرة والمرمى.

"ما أعيشه الآن هو أفضل إحساس في حياتي، صراحة لا أعرف كيف أصف ما أمر به باللعب في دورتموند أمام جماهيره، اشعر بالفخر بسببه كثيراً".

ويدور الحديث عن وجود اهتمام من كبار أوروبا بضم النجم النرويجي، وعلى رأس هؤلاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وانضم هالاند في يناير الماضي إلى دورتموند، وسجل معه حتى الآن تسعة أهداف في ثمان مباريات.