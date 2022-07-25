هالاند يصف غوارديولا بـ "المجنون"

يتوقع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند أن يقضي وقتاً ممتعاً في صفوف مانشستر سيتي تحت إشراف المدير الفني "المجنون" جوسيب غوارديولا.

وانتقل الهداف الشاب إلى السيتيزنز مطلع الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند في انتقالٍ بارز استحوذ على عناوين الصحف ووسائل الإعلام.

وسجل النرويجي هدفه الأول بقميص سيتي ليقود بطل إنجلترا للتغلب على بايرن ميونيخ ودياً أمس الأحد ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم.

وعبر هالاند عن سعادته وتحمسه بالعمل مع المدرب الإسباني، حيث قال بعد المباراة: "غوارديولا مجنون بعض الشيء، ويعجبني ذلك.

"ستكون الأمور مسلية، ما زال الوقت مبكراً لذلك لا يمكنني قول المزيد، لكني أتدرب بشكلٍ جيد وأنا مستعد لما هو قادم."