هذا ما قاله تين هاغ أخيراً عن رحيل رونالدو...

توترت العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد قبل أن يخرج "الدون" بتصريحات هاجم فيها المدرب والنادي.

تتالت الأحداث بعد صدور المقابلة التي أكد فيها الهداف البرتغالي المخضرم أنه لا يحترم تين هاغ لأنه شعر أن الهولندي لا يحترمه أساساً، ليعمل النادي الإنجليزي على إنهاء العقد الذي يجمعه بـ "الدون" بالتراضي.

ويخوض "صاروخ ماديرا" مع منتخب البرتغال غمار بطولة كأس العالم 2022 حالياً في قطر، ولا يرغب في الحديث عن مستقبله إلا بعد انتهاء مشاركة بلاده في المونديال.

تين هاغ يكسر صمته ويتحدث عن رونالدو

نقلت صحيفة "ذا سن" البريطانية تصريحات أدلى بها الهولندي وتطرق فيها للحديث عن صاحب الـ 37 عاماً للمرة الأولى.

وقال مدرب فريق الشياطين الحمر: "رحل رونالدو وبات جزءاً من الماضي، مانشستر يونايتد يتطلع للمستقبل الآن."

يذكر أن المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات أكد بعد فوز بلاده على سويسرا أمس أنه لم يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي في صفقة قدرته قيمتها بنحو 200 مليون يورو سنوياً.