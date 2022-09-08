هل أقال تشيلسي مدربه توخيل بسبب كريستيانو رونالدو؟

كشف موقع "tribalfootball" أن أحد أسباب إقالة نادي تشيلسي لمدربه الألماني توماس توخيل هو أن الأخير رفض التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، على الرغم من أنه عرض عليه الأمر مرتين.

وكان البلوز قد فض الشراكة مع مدربه الألماني توماس توخيل يوم أمس، وهو المدرب الذي جلب لخزائن تشيلسي السنوات القليلة الماضية لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي الواقع لم يكن توخيل على تواصل جيد مع مالك النادي الجديد تود بوهلي، على الرغم من أن بوهلي كان منخرطًا بشكل تام في كل ما يخص الانتقالات هذا الصيف بالنسبة لتشيلسي.

توماس توخيل (المصدر: أ ف ب)

هل كان رونالدو أحد أسباب إقالة توماس توخيل من تشيلسي ؟

بحسب صحيفة التيليغراف، بوهلي مالك تشيلسي كان متحمسًا ويريد بشدة التوقيع مع الدون كريستيانو رونالدو الذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن مان يونايتد هذا الصيف، ومع ذلك، رفض توخيل جلب رونالدو مرتين، وفعل ما يريد في النهاية وتعاقد مع أوباميانغ القادم من نادي برشلونة الإسباني.

الآن توخيل خارج أسوار تشيلسي، والنادي بحسب التقارير الأخيرة وقع اختياره على مدرب برايتون غراهام بوتر والذي قد يتم الإعلان عن التعاقد معه خلال الفترة القادمة لتدريب البلوز.

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