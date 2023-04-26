هل زياش ضمن تشكيلة تشيلسي اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي؟

تشكيلة تشيلسي اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم في الأسبوع 33.

يستضيف نادي تشيلسي اليوم على أرضية ملعبه "ستامفورد بريدج" نظيره نادي برينتفورد في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 22-23.

اقرأ أيضًا: يورغن كلوب لعشاق ليفربول: سنعود الموسم القادم وننافس مجددًا

البلوز سيقاتل تحت قيادة فرانك لامبارد للفوز على الأقل من أجل مراضاة الجماهير التي تتواجد دائمًا وتدعم الفريق في جميع الحالات، فالنادي اللندني خرج بالفعل خالي الوفاض هذا الموسم ولم يتبقى لديه أي شيء ليخسره، لذلك سيكون اللعب اليوم دون أي ضغوطات.

تشكيلة تشيلسي اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023

تكشف آخر التقارير أن الدولي المغربي حكيم زياش لن يكون أساسيًا في تشكيلة تشيلسي اليوم، فعلى ما يبدو أن لامبارد لا يزال لا ينوي الاعتماد عليه في ظل الحيرة التي يمر بها بسبب الأسماء الكثيرة التي وفدت إلى الفريق في الميركاتو الشتوي.

المدرب: فرانك لامبارد

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيليكويتا ، فوفانا ، بادياشيل ، تشيلويل

خط الوسط: كانتي ، إنزو فرنانديز ، كوفاتشيتش

خط الهجوم: ستيرلينغ ، هافيرتز ، جواو فيليكس