هل سيعود بنزيمة لتمثيل فرنسا في كأس العالم 2022؟

أكد راديو "مونتي كارلو" اليوم الاثنين أن مشاركة النجم كريم بنزيمة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم قطر 2022 ما زالت واردة.

وقد يعود المهاجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لصفوف "الديوك" في المونديال القطري نظراً لتعافيه السريع من تمزق تعرض له في عضلة الفخذ.

وبعدما استبعد هداف ريال مدريد من قائمة منتخب بلاده قبل المباراة الأولى التي تفوق فيها حامل اللقب على أستراليا، يبدو أن صاحب الـ 34 عاماً تعافى من الإصابة التي ألمت به بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

وكشفت تقارير إسبانية أن اللاعب ربما ينخرط في تدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي منتصف الأسبوع القادم.

مشاركة بنزيمة في المونديال قائمة

وقالت الإذاعة أن فرص تواجد بنزيمة مجددا مع منتخب فرنسا في المونديال باتت قائمة، لأن اسمه ما زال مدرجاً ضمن القائمة النهائية التي اختارها المدير الفني ديدييه ديشامب، مما يعني أن بإمكانه المشاركة مع الفريق في البطولة الجارية حالياً في قطر.

وباتت عودة النجم المخضرم للائحة المنتخب الفرنسي مرهونة بالمدرب ديشامب.

في السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه بحال تتويج الفرنسيين بلقب كأس العالم، سيحصل اللاعبون على 26 ميدالية مجموع من يمثلون المنتخب ومن ضمنهم بنزيمة.