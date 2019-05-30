هل سينتقل سيرخيو راموس إلى قطر؟

قالت صحيفة "الوطن" القطرية أن أحد أندية دوري نجوم قطر دخل في مفاوضات جادة مع ريال مدريد من أجل الاستفادة من خدمات مدافعه سيرخيو راموس.

وكشف مصدر موثوق وفقاً للوطن أن إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز كان لها جلسة مع مسؤولي النادي القطري بحضور راموس ومدير أعماله وتم الاتفاق مبدئيا على الانتقال، لكن المشاوارت ما زالت مستمرة بخصوص قيمة وبنود العقد.

ووفقاً للمصدر، لا يمانع ريال مدريد ببيع راموس (33 عاماً)، والاستفادة من قيمته بدلاً من الانتظار لحين رحيله في صيف 2020 مجاناً.

وتجري المفاوضات بسرية تامة لا سيما بعد ان أبدى الإسباني المخضرم رغبة في خوض تجربة جديدة، حيث كان قبل يومين قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني، وقد أكد بيريز هذه التقارير، لكنه رفض تماماً الموافقة على رحيله حينها.