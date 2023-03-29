هل فنربخشة التركي وجهة هازارد القادمة بعد ريال مدريد؟

البوابة – يبدو أن نجم ريال مدريد إيدين هازارد بات أحد أهم الأسماء المستهدفة من قبل نادي فنربخشة التركي، بل أنه الرقم واحد على القائمة في سوق الانتقالات الصيف المقبل بحسب "موندو دوبيرتفو".

وكان هازارد خلال رحلته مع الميرنغي قد جلس على الدكة كثيرًا، حيث منذ أن وصل من تشيلسي آنذاك ضربته لعنة الإصابات في "سانتياغو برنابيو" ولم يتمكن من المنافسة في إسبانيا على أي اشيء يذكر.

هل نادي فنربخشة وجهة هازارد القادمة بعد الرحيل عن مدريد؟

تكشف التقارير أن النادي التركي حاول بالفعل أن يوقع مع إيدين هازارد في يناير الماضي، ولكن النجم البلجيكي رفض العرض لإعطاء نفسه فرصة للاضطلاع على المزيد من العروض خلال سوق الانتقالات المقبل.

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وعلى ما يبدو أن هازارد يريد أن يعطي نفسه فرصة قبل الرحيل عن الريال وأن يكسب المزيد من الوقت لتنظيم أمور حياته ونقل عائلته إلى منزل جديد، حيث قال: "لدي عام آخر وعلي أن أظهر للجميع ما يمكنني فعله، لكن الأمر ليس سهلًا، أنا لا ألعب، أريد أن العب أكثر، أنا آسف حقًا لما حدث".

وعن سبب عدم قبوله عرض فنربخشة: "كان من المستحيل في يناير أن أغادر، لدي عائلتي هنا ونحن نحب المدينة، لكن في الصيف من الممكن أن أغادر بكل تأكيد، لدي عام متبقي في عقدي مع الريال..وهذا قرار للنادي في النهاية".