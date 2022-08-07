هل يشارك رونالدو اليوم في مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون؟

يخوض اليوم نادي مانشستر يونايتد أولى مبارياته في منافسات الدوري الإنجليزي ضد نادي برايتون، ولقد تم الإعلان سابقًا أن النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو لن يشارك أساسيًا في المباراة بقرار من المدرب الهولندي تين هاغ.

وبحسب موقع "GOAL"، تعرض الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال للإصابة وقد لا يتمكن من المشاركة في المباراة، مما يعني أن تين هاغ قد يلجأ إلى صاروخ ماديرا كلاعب أساسي وقد لا يظل على قراره بتركه على مقاعد البدلاء.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

هل يشارك كريستيانو رونالدو اليوم؟

من جهته، نشر الدون صورة على "إنستغرام" كتب عليها "أنا مستعد"، وعلى ما يبدو أن ذلك تلميح لتين هاغ أنه مستعد للعب وجاهز بدنيًا للمشاركة، مما يزيد الضغط على المدرب الهولندي.

Cristiano Ronaldo is ready 👀 pic.twitter.com/RVR6FF1CE9 — ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2022

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو حاول قبل بداية الموسم الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، رغبة من اللاعب البرتغالي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، خاصة أن مانشستر يونايتد لن يكون فيها هذا الموسم، إلّا أن رونالدو لم يتمكن من إيجاد فريق ينتقل إليه خلال سوق الانتقالات الحالي.

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