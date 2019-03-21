استدعاء تشافي لتمثيل منتخب كتالونيا

تشافي

أعلن جيرارد لوبيز مدرب منتخب كتالونيا قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة منتخب فنزويلا ودياً الاثنين المقبل، وجاء على رأس هذه القائمة المدافع جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، وزميله السابق تشافي هيرنانديز، لاعب وسط السد حالياً.

ومنتخب كتالونيا هو منتخب غير رسمي وليس عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

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وكشف لوبيز عن قائمة تضم 20 لاعباً، كانت لتزيد إلى 22 لاعباً، لولا رفض هويسكا التخلي عن لاعبيه إنريك غايجو وأليكس غايار.

وقال لوبيز لدى إعلانه قائمة منتخب كتالونيا في مقر اتحاد الكرة الكتالوني: "سنستمر في العمل، علينا أن نتأقلم مع الظروف بعد تعذر انضمام بعض اللاعبين في اللحظات الأخيرة، كنا نعد هذه القائمة بشغف كبير من أجل إنجاح هذه المباراة".