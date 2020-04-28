هيغواين: يوفنتوس طردني بسبب رونالدو

استعاد غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس، بعض الذكريات والوقائع التي حدثت له على مدار السنوات الماضية.

وقال الأرجنتيني في تصريحات أبرزتها شبكة "راي سبورت" الإيطالية: «قرار رحيلي عن ريال مدريد لم يكن متهوراً.

«بكيت عند مغادرة ريال مدريد، نفس الأمر حدث في نابولي، لدي عاطفة كبيرة للأماكن التي أذهب إليها».

وتابع: «لم أتقارب فكرياً مع (أوريليو) دي لاورنتيس رئيس نابولي، لم أرغب في البقاء معه لمدة دقيقة واحدة».

وعن إعارته لميلان ثم تشيلسي، علق: «مع وصول كريستيانو رونالدو، أراد يوفي تحقيق قفزة نوعية وقالوا لي أني لا استطيع الاستمرار. لم يطلبوا مني المغادرة وإنما طردوني».

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو في صيف 2018، لتتم إعارة هيغواين إلى ميلان في نفس الفترة، ثم الانتقال إلى تشيلسي معاراً في شتاء 2019. قبل أن تنتهي فترة إعارته ويعود إلى فريق السيدة العجوز الصيف الماضي.